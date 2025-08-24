Скидки
Виландер высказался о разрыве в игре между Синнером и Алькарасом и остальным туром

Виландер высказался о разрыве в игре между Синнером и Алькарасом и остальным туром
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о том, насколько велик разрыв в игре между итальянцем Янником Синнером, испанцем Карлосом Алькарасом и всем остальным мужским туром, отметив, что остальным теннисистам пока не удаётся догнать двух явных лидеров.

«Сегодня разрыв между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом с одной стороны и всеми остальными довольно значительный. Что очень интересно в этих двух игроках, так это то, что они играют иначе: играют быстрее, берут мяч раньше и особенно, когда он поднимается, в случае с Янником. Они двигаются быстрее и перемещаются по корту лучше всех остальных.

Для меня большой вопрос в том, должны ли игроки с более «олдскульным» стилем, такие как Стефанос Циципас, Александр Зверев, Даниил Медведев или Холгер Руне, развивать свою игру, чтобы пытаться идти в ногу с их темпом. Пока что им это не удаётся», – приводит слова Виландера L’Equipe.

