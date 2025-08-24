Винус Уильямс – об ожиданиях от игры на US Open: хочу показать лучшее, на что способна

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от своего выступления на US Open – 2025.

«Я хочу показать лучшее, на что способна и это то, чего я ожидаю от себя — показать свой максимум. Это всё, чего может желать любой игрок. Я играла меньше, чем другие теннисистки и это совершенно другой вызов, с которым приходится сталкиваться. Просто стараюсь получать удовольствие, сохранять спокойствие и быть лучшей версией себя», – приводит слова Винус Уильямс пресс-служба US Open.

В первом круге US Open – 2025 Винус Уильямс сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.