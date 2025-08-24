Скидки
Теннис

Янник Синнер рассказал о гастрономических привычках детства

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие блюда он любил есть в детстве, отметив, что многие из них нельзя есть на постоянной основе, когда играешь в профессиональный теннис

– Какая детская еда осталась в памяти и тебе хотелось её, когда удавалось провести время дома?
– Я часто обедал у бабушки, потому что родители всегда работали. Могу сказать про венский шницель, который делала бабушка, очень вкусно. У отца помню канедерли (разновидность клёцек. – Прим. «Чемпионата») или сладости, например, бухтельн (сладкая булочка с начинкой. – Прим. «Чемпионата»).

– Можно ли есть это сейчас, будучи элитным спортсменом?
– Нет… Не каждый день. Когда я дома, а это два-три дня в Южном Тироле каждые четыре месяца, то есть около десяти дней в году. В эти дни ограничений нет и тогда я наслаждаюсь полностью всевозможной едой, – приводит слова Синнера Corriere Della Sera.

