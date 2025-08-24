Ольховский: победа в Монтеррее придаст Шнайдер уверенности перед US Open

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский заявил, что победа на турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее придаст уверенности российской теннисистке Диане Шнайдер. В финальном матче 21-летняя теннисистка одержала победу над 30-летней соотечественницей 14-м номером рейтинга Екатериной Александровой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

«Победа в Монтеррее придаст Шнайдер уверенности перед US Open. Скорее, не ожидал от неё этой победы. До турнира сезон был для неё не очень удачным — ожидали более высоких результатов. Но Диана молодчина! Но на US-Open будет нелегко, особенно в первых двух кругах», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26 августа Шнайдер (20-й номер посева) начнёт своё выступление на Открытом чемпионате США 2025 года. В первом круге её соперницей станет 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.