Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев – об ожиданиях от игры на US Open: всё ещё хочу подняться на следующий уровень

Зверев – об ожиданиях от игры на US Open: всё ещё хочу подняться на следующий уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от своего выступления на US Open – 2025, отметив, что каждый из турниров, в которых он принимал участие, складывались по-разному.

— Это место, где вы так хорошо играли на протяжении многих лет. Вы были близки к победе. Можете ли вы вернуть ту уверенность?
— Это было давно, наверное. Это мой 11-й турнир US Open. Я бывал здесь довольно часто. В некоторые годы всё складывалось отлично, в другие — не очень. Но моя цель не изменилась. Я всё ещё хочу осуществить свою мечту, подняться на следующий уровень, на котором ещё не был. На этом главный фокус, это главная цель. Нужно идти матч за матчем. Нужно, конечно, выиграть первый раунд, потом второй, третий и так далее, чтобы добраться до вершины. Большая работа уже проделана. Думаю, все готовы начать. Впереди захватывающие две с половиной недели, – сказал Зверев во время эфира на Eurosport Spain.

В первом круге US Open – 2025 Александр Зверев сыграет с чилийским теннисистом Алехандро Табило.

Материалы по теме
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Потапова, Медведев и сёстры Кудерметовы на US Open
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Потапова, Медведев и сёстры Кудерметовы на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android