Зверев – об ожиданиях от игры на US Open: всё ещё хочу подняться на следующий уровень

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от своего выступления на US Open – 2025, отметив, что каждый из турниров, в которых он принимал участие, складывались по-разному.

— Это место, где вы так хорошо играли на протяжении многих лет. Вы были близки к победе. Можете ли вы вернуть ту уверенность?

— Это было давно, наверное. Это мой 11-й турнир US Open. Я бывал здесь довольно часто. В некоторые годы всё складывалось отлично, в другие — не очень. Но моя цель не изменилась. Я всё ещё хочу осуществить свою мечту, подняться на следующий уровень, на котором ещё не был. На этом главный фокус, это главная цель. Нужно идти матч за матчем. Нужно, конечно, выиграть первый раунд, потом второй, третий и так далее, чтобы добраться до вершины. Большая работа уже проделана. Думаю, все готовы начать. Впереди захватывающие две с половиной недели, – сказал Зверев во время эфира на Eurosport Spain.

В первом круге US Open – 2025 Александр Зверев сыграет с чилийским теннисистом Алехандро Табило.