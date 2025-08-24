Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объявил о сотрудничестве с известным брендом напитков

Даниил Медведев объявил о сотрудничестве с известным брендом напитков
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объявил о сотрудничестве с брендом здоровых напитков Fahrenheit

«Рад объявить о начале сотрудничества с Fahrenheit. В спорте и жизни всё строится на балансе — между усилиями и восстановлением, тренировками и отдыхом. Продукция Fahrenheit помогает мне поддерживать этот баланс и быть готовой к новым вызовам как на корте, так и за его пределами.

Это больше, чем просто бренд. Это настоящее преимущество для моих тренировок и повседневной жизни", — написал Медведев.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица. Медведев является 13-м сеяным соревнований. В первом круге его соперником станет француз Бенжамен Бонзи.

Материалы по теме
Новые технологии, уникальный корт и чемпионы из России. Как хорошо вы знаете US Open?
Тест
Новые технологии, уникальный корт и чемпионы из России. Как хорошо вы знаете US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android