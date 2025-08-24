Даниил Медведев объявил о сотрудничестве с известным брендом напитков

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объявил о сотрудничестве с брендом здоровых напитков Fahrenheit

«Рад объявить о начале сотрудничества с Fahrenheit. В спорте и жизни всё строится на балансе — между усилиями и восстановлением, тренировками и отдыхом. Продукция Fahrenheit помогает мне поддерживать этот баланс и быть готовой к новым вызовам как на корте, так и за его пределами.

Это больше, чем просто бренд. Это настоящее преимущество для моих тренировок и повседневной жизни", — написал Медведев.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица. Медведев является 13-м сеяным соревнований. В первом круге его соперником станет француз Бенжамен Бонзи.