Ольховский высказался о включении Шараповой в Зал теннисной славы

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о включении пятикратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы.

«Шарапова заслуженно включена в Зал теннисной славы. Всегда приятно, что теннисисты, которые представляли Россию, попадают туда. Шарапова уже известна и без этого значима в мире спорта. Но признание её заслуг — это плюс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой, удостоенной подобного признания. До Шараповой в Зал теннисной славы вошли лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

