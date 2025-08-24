Зверев о работе с Тони Надалем: иногда полезно услышать то же самое, но от другого тренера

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, насколько ценным для него был опыт общения и работа с Рафаэлем Надалем его и дядей Тони.

– Ты тренировался под присмотром Тони Надаля, был в теннисной академии Надаля. Что это тебе дало?

– Просто новый взгляд на мой теннис. Иногда полезно услышать, может быть, даже то же самое, но от какого-то другого тренера. Мой отец тренирует меня всю жизнь. У меня одни из лучших отношений игрок — сын, отец — тренер, какие когда-либо были в теннисе. Я люблю своего отца. Мы никогда не ссоримся. У нас лучшие отношения, какие только можно иметь. Но я также провёл много времени с Рафой, что было полезно для меня.

У него хороший взгляд на мою игру, потому что он играл против меня, а теперь, как зритель, он может сказать мне точно то, что он думает. И при этом у него нет необходимости ходить вокруг да около. Он может пройтись по фактам, в конце концов он Рафаэль Надаль. Если он что-то говорит о теннисе, я думаю, все будут слушать. Провести время с Рафой и Тони было великолепно. Я думаю и надеюсь, что вы увидите гораздо больше Тони в будущем. То, как Рафа и Тони смотрят на теннис, их знания – они не имеют равных. Так что я был очень благодарен за возможность провести время с ними, – сказал Зверев в эфире на Eurosport Spain.