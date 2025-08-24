Арина Соболенко рассказала, почему больше не планирует делать татуировки на своём теле

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему больше не планирует делать татуировки на своём теле, отметив, что боится увлечься и со временем покрыться ими полностью.

«Когда я сделала свою первую татуировку и пока что единственную, тигра, я пообещала маме, что это будет первая и последняя. Потому что чувствовала, что если начну, то могу втянуться и в итоге покрыться татуировками полностью, а этого я не хочу. Так что пока не планирую делать татуировки», – сказала Соболенко в видео, размещённом в аккаунте Tennis Channel в социальной сети Х.

Напомним, у Соболенко есть татуировка с изображением тигра на левом предплечье.

Белорусская теннисистка принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. В матче первого круга она сыграет с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой.