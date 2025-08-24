Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему больше не планирует делать татуировки на своём теле, отметив, что боится увлечься и со временем покрыться ими полностью.
«Когда я сделала свою первую татуировку и пока что единственную, тигра, я пообещала маме, что это будет первая и последняя. Потому что чувствовала, что если начну, то могу втянуться и в итоге покрыться татуировками полностью, а этого я не хочу. Так что пока не планирую делать татуировки», – сказала Соболенко в видео, размещённом в аккаунте Tennis Channel в социальной сети Х.
Напомним, у Соболенко есть татуировка с изображением тигра на левом предплечье.
Белорусская теннисистка принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. В матче первого круга она сыграет с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой.