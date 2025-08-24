Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: Шарапова — одна из наиболее ярких личностей в спорте последних десятилетий

Селиваненко: Шарапова — одна из наиболее ярких личностей в спорте последних десятилетий
Аудио-версия:
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко назвал пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» Марию Шарапову одной из самых ярких личностей в спорте за последние десятилетия. Ранее россиянка была включена в Международный зал теннисной славы на церемонии в американском Ньюпорте.

«Мария — одна из наиболее ярких и узнаваемых личностей в спорте последних десятилетий. Она своим примером приводила в теннис, вдохновляла миллионы болельщиков. Включение в Мировой зал теннисной славы всегда эмоциональное событие, и вчерашняя церемония тому стала лучшим подтверждением.

Ну а участие Серены в церемонии было одновременно неожиданным и символичным, подчеркнув высшие ценности тенниса и отношений между теми, кто на корте был непримиримыми соперниками», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android