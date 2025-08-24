Селиваненко: Шарапова — одна из наиболее ярких личностей в спорте последних десятилетий

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко назвал пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» Марию Шарапову одной из самых ярких личностей в спорте за последние десятилетия. Ранее россиянка была включена в Международный зал теннисной славы на церемонии в американском Ньюпорте.

«Мария — одна из наиболее ярких и узнаваемых личностей в спорте последних десятилетий. Она своим примером приводила в теннис, вдохновляла миллионы болельщиков. Включение в Мировой зал теннисной славы всегда эмоциональное событие, и вчерашняя церемония тому стала лучшим подтверждением.

Ну а участие Серены в церемонии было одновременно неожиданным и символичным, подчеркнув высшие ценности тенниса и отношений между теми, кто на корте был непримиримыми соперниками», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.