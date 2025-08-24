«Я поговорила с ней». Осака — о том, что не поздравила Мбоко с победой в Монреале

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о том, почему она не поздравила представительницу Канады Викторию Мбоко в своей речи на финале на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Виктория обыграла Наоми со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Я обязательно поговорила с ней, потому что знаю, что она молодая, и мне было бы очень тяжело, если бы это как-то повлияло на её огромный успех. Она сказала, что нет и что даже особо не заметила, так что я была рада услышать это», — сказала Осака на пресс-конференции.

На US Open — 2025 в первом круге Наоми Осака сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен.