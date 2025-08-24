«Я поговорила с ней». Осака — о том, что не поздравила Мбоко с победой в Монреале
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о том, почему она не поздравила представительницу Канады Викторию Мбоко в своей речи на финале на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Виктория обыграла Наоми со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
25
Наоми Осака
Н. Осака
«Я обязательно поговорила с ней, потому что знаю, что она молодая, и мне было бы очень тяжело, если бы это как-то повлияло на её огромный успех. Она сказала, что нет и что даже особо не заметила, так что я была рада услышать это», — сказала Осака на пресс-конференции.
На US Open — 2025 в первом круге Наоми Осака сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
17:43
-
17:22
-
17:10
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:28
-
14:53
-
14:41
-
14:21
-
14:12
-
14:03
-
13:43
-
13:09
-
13:08
-
12:55
-
12:48
-
12:33
-
12:32
-
11:51
-
11:31
-
11:22
-
11:16
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:15
-
09:47