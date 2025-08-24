«У нас были некоторые интересные разговоры». Джокович — о возможной работе с Селеш

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о слухах про его сотрудничество с 10-кратной чемпионкой мэйджоров Моникой Селеш.

«Думаю, вы знаете, о ком я говорю. Я улыбаюсь, потому что вы будто бы прочитали мои мысли, но я не могу вам ничего сказать. Немного подливаю масла в огонь этими словами. Посмотрим, мы вас проинформируем. Это всего лишь начальные разговоры, и это больше об эмоциональной стороне, чем о долгосрочном партнёрстве. Для меня это бы многое значило. У нас были некоторые интересные разговоры.

Когда я рос в Сербии, думал о Монике практически каждый день, потому что Елена Генчич, моя теннисная мама, как я люблю её называть, работала с Моникой в ​​её юности. Поэтому я много слышал о Монике: «Моника то, Моника сё, Моника ест то, Моника спит так, Моника тренируется так». Так что она определённо была одним из моих кумиров и героев детства и я очень на неё равнялся», — приводит слова Джоковича Pro Football Network.