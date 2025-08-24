Скидки
Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Сегодня, 24 августа, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований заявлено 13 российских теннисисток. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Теннис. US Open — 2025. Матчи первого круга (частично):

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария);
  • Ига Швёнтек (Польша) - Эмилиана Аранго (Колумбия);
  • Кори Гауфф (США) — Айла Томлянович (Австралия);
  • Джессика Пегула (США) — Маяр Шериф (Египет);
  • Мирра Андреева (Россия) — Алисия Паркс (США);
  • Мэдисон Киз (США) — Рената Сарасуа (Мексика);
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Джульета Пареджа (США);
  • Екатерина Александрова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия);
  • Людмила Самсонова (Россия) — Юань Юэ (Китай);
  • Диана Шнайдер (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия).
Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
