Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?
Сегодня, 24 августа, стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований заявлено 13 российских теннисисток. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?
Теннис. US Open — 2025. Матчи первого круга (частично):
- Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария);
- Ига Швёнтек (Польша) - Эмилиана Аранго (Колумбия);
- Кори Гауфф (США) — Айла Томлянович (Австралия);
- Джессика Пегула (США) — Маяр Шериф (Египет);
- Мирра Андреева (Россия) — Алисия Паркс (США);
- Мэдисон Киз (США) — Рената Сарасуа (Мексика);
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Джульета Пареджа (США);
- Екатерина Александрова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия);
- Людмила Самсонова (Россия) — Юань Юэ (Китай);
- Диана Шнайдер (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия).
