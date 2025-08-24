«Стоит последить». Куницын назвал малоизвестного теннисиста с высоким потенциалом

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын выделил перспективного теннисиста из США, на которого стоит обратить внимание. Теннисный эксперт заявил о высоком потенциале 409-й ракетки мира Дарвина Бланша.

«Стоит последить за американцем Бланшем, который в Уинстон-Сейлеме выбил Чорича и выиграл сейчас первенство США до 18 лет», — сказал Куницын в эфире BB Tennis.

Отметим, что Бланш выступит на Открытом чемпионате США — 2025. US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.