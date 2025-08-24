Доминик Тим спрогнозировал победителей US Open в женском и мужском разрядах

Чемпион турнира «Большого шлема» US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим спрогнозировал победителей Открытого чемпионата США в женском и мужском одиночных разрядах.

«Я бы сказал Карлос Алькарас выиграет среди мужчин, а у женщин победу одержит Швёнтек», — заявил Тим на странице в социальных сетях.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Женский турнир в 2024 году выиграла Арина Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.