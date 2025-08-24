Скидки
Мария Шарапова поблагодарила Серену Уильямс за представление в Зале теннисной славы

Мария Шарапова поблагодарила Серену Уильямс за представление в Зале теннисной славы
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала пост благодарности в адрес Серены Уильямс. Американка представила Марию на церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

«Спасибо, что представила меня сегодня вечером, Серена. Это очень много значило для меня», — написала Шарапова на своей странице в социальных сетях.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

