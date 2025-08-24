Скидки
Уильямс — о Шараповой: доказала, что можно быть жестокой на корте и стратегичной вне его

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс заявила, что россиянка Мария Шарапова показала, как добиваться высоких результатов не только в спорте, но и в бизнесе.

«Она показала нам всем, как добиваться выдающихся результатов на корте и превращать это в успех в бизнесе, моде, брендинге и во всём, к чему она прикасалась. Она изменила подход женщин не только к теннису, но и к спорту и возможностям в целом. Она доказала, что можно быть жёсткой на корте и стратегичной вне его, оставаясь при этом искренне собой и не извиняясь за это», — приводит слова Уильямс The Guardian.

Ранее пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Шарапова на церемонии в Ньюпорте (США) была включена в Международный зал славы тенниса. Серена представляла Марию публике.

