Полина Кудерметова вышла во второй круг US Open после отказа Нурии Парризас-Диас
Поделиться
64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата США после того, как испанская спортсменка Нурия Парризас-Диас не смогла продолжить матч. Встреча завершилась со счётом 2:2 (отказ).
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Встреча продолжалась 32 минуты. В её рамках Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Парризас-Диас ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Далее Полина Кудерметова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:22
-
17:10
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:28
-
14:53
-
14:41
-
14:21
-
14:12
-
14:03
-
13:43
-
13:09
-
13:08
-
12:55
-
12:48
-
12:33
-
12:32
-
11:51
-
11:31
-
11:22
-
11:16
-
11:14