Полина Кудерметова вышла во второй круг US Open после отказа Нурии Парризас-Диас

64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата США после того, как испанская спортсменка Нурия Парризас-Диас не смогла продолжить матч. Встреча завершилась со счётом 2:2 (отказ).

Встреча продолжалась 32 минуты. В её рамках Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Парризас-Диас ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Полина Кудерметова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария).