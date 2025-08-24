Скидки
Полина Кудерметова — Нурия Парризас-Диас, результат матча 24 августа, 1-й круг US Open

Полина Кудерметова вышла во второй круг US Open после отказа Нурии Парризас-Диас
Комментарии

64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата США после того, как испанская спортсменка Нурия Парризас-Диас не смогла продолжить матч. Встреча завершилась со счётом 2:2 (отказ).

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Нурия Парризас-Диас
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2
2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Встреча продолжалась 32 минуты. В её рамках Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Парризас-Диас ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Полина Кудерметова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария).

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
