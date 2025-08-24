Паула Бадоса отреагировала на включение Шараповой в Зал теннисной славы

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на то, что американская теннисистка Серена Уильямс представила россиянку Марию Шарапову на церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

«Это очень вдохновенно и могущественно. Невероятно», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. До Шараповой в него входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

Шараповой 38 лет. В профессиональной карьере она выиграла 39 турниров WTA, в том числе 36 в одиночном разряде, пять титулов «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA‑2004 в одиночном разряде. Мария завершила игровую карьеру в 2020 году.