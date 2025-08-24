Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса отреагировала на включение Шараповой в Зал теннисной славы

Паула Бадоса отреагировала на включение Шараповой в Зал теннисной славы
Комментарии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на то, что американская теннисистка Серена Уильямс представила россиянку Марию Шарапову на церемонии введения в Международный зал теннисной славы.

«Это очень вдохновенно и могущественно. Невероятно», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. До Шараповой в него входили лишь два представителя России (все мужчины) — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

Шараповой 38 лет. В профессиональной карьере она выиграла 39 турниров WTA, в том числе 36 в одиночном разряде, пять титулов «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA‑2004 в одиночном разряде. Мария завершила игровую карьеру в 2020 году.

Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android