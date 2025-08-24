Эмма Радукану вышла во второй круг US Open, где может сыграть с Вероникой Кудерметовой

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте она обыграла представительницу Японии Эну Сибахару со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Радукану два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сибахары ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Во втором круге соревнований Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Джаниче Чен (Индонезия) — Вероника Кудерметова (Россия).