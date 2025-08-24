«Это особенно дорого для меня». Радукану — о первой победе на US Open с 2021 года

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о первой победе на Открытом чемпионате США с 2021 года. На старте Эмма разгромила представительницу Японии Эну Сибахару со счётом 6:1, 6:2.
«Очень рада, что выиграла этот матч. Это моя первая победа здесь с 2021 года. Поэтому это особенно дорого для меня. Я очень счастлива. У меня есть потрясающие люди рядом, и я хочу поблагодарить их. Благодаря им каждый день вся работа становится гораздо приятнее. Вижу прогресс, которого достигаю на тренировочном корте. Может быть, результаты не приходят сразу, но знаю, что со временем я накапливаю хорошие дни и строю результат. Мне кажется, что это обязательно приведёт к чему-то важному», — сказала Радукану в интервью на корте.
