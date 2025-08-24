Давидович-Фокина разгромил Шевченко на старте US Open — 2025

18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Давидович-Фокина шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Шевченко один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
