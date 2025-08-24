Уильямс — о соперничестве с Шараповой: в карьере всего несколько игроков бросали мне вызов

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс высказалась о соперничестве с пятикратной победительницей мэйджоров россиянкой Марией Шараповой.

«В моей карьере было всего несколько игроков, которые бросали мне вызов, требуя быть лучшим каждый раз, когда мы выходили на корт. Мария Шарапова была одной из них. Каждый раз, когда я видела её имя рядом со своим в жеребьёвке, я тренировалась усерднее», — приводит слова Уильямс ABC.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.