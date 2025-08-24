Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уильямс — о соперничестве с Шараповой: в карьере всего несколько игроков бросали мне вызов

Уильямс — о соперничестве с Шараповой: в карьере всего несколько игроков бросали мне вызов
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс высказалась о соперничестве с пятикратной победительницей мэйджоров россиянкой Марией Шараповой.

«В моей карьере было всего несколько игроков, которые бросали мне вызов, требуя быть лучшим каждый раз, когда мы выходили на корт. Мария Шарапова была одной из них. Каждый раз, когда я видела её имя рядом со своим в жеребьёвке, я тренировалась усерднее», — приводит слова Уильямс ABC.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Материалы по теме
Мария Шарапова поблагодарила Серену Уильямс за представление в Зале теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android