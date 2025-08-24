Оксана Селехметьева проиграла Маркете Вондроушовой на старте US Open — 2025
166-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она уступила чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой из Чехии (58-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:7 (3:7).
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Во втором круге US Open Маркета Вондроушова встретится с американской теннисисткой Маккартни Кесслер (34-я в рейтинге).
