Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева — Маркета Вондроушова, результат матча 24 августа, счёт 0:2, 1-й круг US Open

Оксана Селехметьева проиграла Маркете Вондроушовой на старте US Open — 2025
Комментарии

166-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она уступила чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой из Чехии (58-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Во втором круге US Open Маркета Вондроушова встретится с американской теннисисткой Маккартни Кесслер (34-я в рейтинге).

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
Вероника Кудерметова сенсационно проиграла на US Open! Ещё выступит Медведев. LIVE!
Live
Вероника Кудерметова сенсационно проиграла на US Open! Ещё выступит Медведев. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android