«Это сложная травма, которая долго заживает». Джек Дрейпер — о восстановлении

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о своей травме, из-за которой не играл с Уимблдона.

«Начал ощущать боль в середине грунтового сезона, чувствовал своего рода блокировку в руке при выполнении удара справа и подачи. Боль постепенно ухудшалась, и на траве она доставляла мне много дискомфорта. Я не понимал, с чем имею дело, поэтому после Уимблдона прошёл несколько обследований. Мне сказали, что, если я продолжу играть так дальше, могу столкнуться с очень, очень серьёзными проблемами. Было нелегко, но мне пошло на пользу немного отдохнуть. Смог сделать много разных дел. Месяц не подавал, а спустя две с половиной недели начал бить мяч с отскока. Постепенно увеличивал нагрузки. Знаю, что это сложная травма, которая долго заживает, но я ни на шаг не уступлю, когда буду выступать в соревнованиях», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.