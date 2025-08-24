Эмма Радукану одержала первую победу на US Open с момента триумфа в 2021 году

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану одержала первую за четыре года победу на Открытом чемпионате США. Сегодня, 24 августа, Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира британская спортсменка обыграла представительницу Японии Эну Сибахару. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Во втором круге соревнований Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Джаниче Чен (Индонезия) — Вероника Кудерметова (Россия). US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.