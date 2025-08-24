Дрейпер — о Синнере и Алькарасе: мне не нравится, что мы позволяем им делать своё дело

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что результаты итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса мотивируют остальных игроков в туре, а также заявил о желании выйти на их уровень.

«Очевидно, что сейчас их уровень значительно выше, чем у остальных, они самые стабильные в мире — и с большим отрывом. То, чего они добились за эти месяцы, очень мотивирует остальных, потому что мы не хотим чувствовать себя всё время под их контролем. Я рад за них и за то, как хорошо они выступают — оба отличные ребята, — но мне не нравится чувство, что мы просто позволяем им делать своё дело. Хочу улучшиться, чтобы выйти на их уровень», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.