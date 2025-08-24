Скидки
Осака: не думаю, что Монфис понимает, какая важная он фигура для игроков вроде меня

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 25-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась об игре в миксте US Open с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Он очень добрый. Он такой, какой я и представляла, когда видела его: постоянно говорил мне «хороший розыгрыш» или «продолжай». Очень мило. Мы общались о наших детях. Я шутила, что мы команда «родителей», так как у нас у обоих растут дочки. Он сказал, что нам нужно сходить поиграть с детьми, что, как я думаю, было очень мило.

Это довольно интересно. Я не думаю, что он понимает, какая важная он фигура для игроков вроде меня, потому что ещё тогда, когда Miami Open был Sony Ericsson Open, я ходила на матчи, когда мне было 10, 12, 13 лет, чтобы посмотреть на него и Цонгу. Я отчётливо помню, как сидела на жаре и просто ждала, когда именно этот матч начнётся. Так что играть с ним было очень круто», — сказала Осака на пресс-конференции.

