Бен Шелтон уверенно вышел во второй круг US Open — 2025

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче первого раунда он обыграл Игнасио Бусе из Перу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Шелтон пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бусе два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.