Бен Шелтон оценил выход во второй круг US Open — 2025

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче первого раунда он обыграл Игнасио Бусе из Перу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

«Делаем это шаг за шагом. Я стараюсь становиться лучше с каждым днём. Думаю, что, как только вы начинаете заглядывать вперёд, вы спотыкаетесь о собственные ноги. Так что для меня это всего один матч, я просто благодарен за то, что нахожусь здесь. Рад возвращаться сюда каждый год. Это точно тот самый турнир. Для меня это вершина тенниса. То, о чём я мечтал в детстве», — сказал Шелтон после матча.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.