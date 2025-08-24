Бен Шелтон оценил выход во второй круг US Open — 2025

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче первого раунда он обыграл Игнасио Бусе из Перу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|4
«Делаем это шаг за шагом. Я стараюсь становиться лучше с каждым днём. Думаю, что, как только вы начинаете заглядывать вперёд, вы спотыкаетесь о собственные ноги. Так что для меня это всего один матч, я просто благодарен за то, что нахожусь здесь. Рад возвращаться сюда каждый год. Это точно тот самый турнир. Для меня это вершина тенниса. То, о чём я мечтал в детстве», — сказал Шелтон после матча.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
- 24 августа 2025
-
22:22
-
22:12
-
21:54
-
21:36
-
21:17
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:47
-
20:40
-
20:20
-
19:48
-
19:47
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:22
-
17:10
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:28
-
14:53
-
14:41
-
14:21
-
14:12