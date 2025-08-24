Скидки
Тейлор Фриц — Эмилио Нава, результат матча 24 августа 2025, счет 3:0, 1-й круг US Open

Тейлор Фриц одержал уверенную победу на старте US Open — 2025
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он обыграл Эмилио Наву из США. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:3.

US Open (м). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Эмилио Нава
США
Эмилио Нава
Э. Нава
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 3
7 		6 6
             
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Фриц 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Навы девять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025
Медведев, Хачанов, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках US Open — 2025
