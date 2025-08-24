Скидки
Вероника Кудерметова — Джаниче Чен, результат матча 24 августа, счёт 1:2, 1-й круг US Open

Вероника Кудерметова сенсационно проиграла 147-й ракетке мира на старте US Open
Комментарии

26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований она уступила представительнице Индонезии Джаниче Чен (147-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чен три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Во втором круге соревнований Джаниче Чен встретится с чемпионкой US Open — 2021 британской теннисисткой Эммой Радукану.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
