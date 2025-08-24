Скидки
Соболенко — Масарова: белорусская теннисистка выиграла первый сет первого круга US Open

Сегодня, 24 августа, проходят матчи первого круга на Открытом чемпионате США — 2025, где первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с 109-м номером рейтинга Ребекой Масаровой из Швейцарии. После первого сета счёт 7:5 в пользу белорусской спортсменки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Она обыграла Масарову в этом году во втором круге травяного турнира в Берлине со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
