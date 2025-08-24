Соболенко — Масарова: белорусская теннисистка выиграла первый сет первого круга US Open

Сегодня, 24 августа, проходят матчи первого круга на Открытом чемпионате США — 2025, где первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с 109-м номером рейтинга Ребекой Масаровой из Швейцарии. После первого сета счёт 7:5 в пользу белорусской спортсменки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Она обыграла Масарову в этом году во втором круге травяного турнира в Берлине со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.