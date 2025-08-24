Виктория Мбоко высказалась о предстоящем дебюте на US Open

24-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала свой предстоящий старт на Открытом чемпионате США — 2025. Спортсменка впервые выступит на данном турнире.

«Я очень рада, что завоевала свой первый титул WTA в Монреале. Особенно из-за того, что это было дома. Это придаёт мне больше уверенности и радости перед выступлением здесь. Я очень ждала выступления на US Open. Рада увидеть себя в основной сетке Открытого чемпионата США», — сказала Мбоко на пресс-конференции.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.