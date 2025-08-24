«Какая замечательная идея!» Жена Новака Джоковича отреагировала на инициативу Lacoste

Жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича Елена Джокович отреагировала на инициативу популярного бренда одежды и обуви Lacoste, который решил изменить свой логотип в честь Новака.

«Отличная работа, Lacoste! Какая замечательная идея!!!» — написала Елена Джокович в социальных сетях.

Привычного крокодила в лимитированной коллекции заменили на козла, который на английский язык переводится как goat. В спорте значение у слова изменилось и было преобразовано в аббревиатуру Greatest Оf All Time (лучший во все времена).

В первом круге US Open — 2025 Новак Джокович сразится с американцем Лёнером Тьеном (48-я ракетка мира).