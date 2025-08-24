Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Какая замечательная идея!» Жена Новака Джоковича отреагировала на инициативу Lacoste

«Какая замечательная идея!» Жена Новака Джоковича отреагировала на инициативу Lacoste
Комментарии

Жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича Елена Джокович отреагировала на инициативу популярного бренда одежды и обуви Lacoste, который решил изменить свой логотип в честь Новака.

«Отличная работа, Lacoste! Какая замечательная идея!!!» — написала Елена Джокович в социальных сетях.

Привычного крокодила в лимитированной коллекции заменили на козла, который на английский язык переводится как goat. В спорте значение у слова изменилось и было преобразовано в аббревиатуру Greatest Оf All Time (лучший во все времена).

В первом круге US Open — 2025 Новак Джокович сразится с американцем Лёнером Тьеном (48-я ракетка мира).

Материалы по теме
Фото: Lacoste сменил логотип в честь Новака Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android