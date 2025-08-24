Александра Эала одолела Клару Таусон в первом круге US Open — 2025

70-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Дании Клару Таусон (15-я в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (13:11).

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Таусон 12 эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований Александра Эала сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Клэр Лю (США).