Клара Таусон — Александра Эала, результат матча 24 августа, счет 1:2, 1-й круг US Open

Александра Эала одолела Клару Таусон в первом круге US Open — 2025
70-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Дании Клару Таусон (15-я в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (13:11).

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:55 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 13
3 		6 6 11
         
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В её рамках Эала ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Таусон 12 эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Во втором круге соревнований Александра Эала сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Клэр Лю (США).

Календарь женского одиночного турнира US Open
Сетка женского одиночного турнира US Open
