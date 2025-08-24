Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как всё начиналось и как закончилось». Шарапова опубликовала фото с Сереной Уильямс

«Как всё начиналось и как закончилось». Шарапова опубликовала фото с Сереной Уильямс
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с известной теннисисткой Серены Уильямс. Американка представила Марию на церемонии введения в Международный зал теннисной славы. На кадрах можно заметить скриншот телефонного разговора спортсменок, а также их встречу в Нью-Порте (США).

Фото: страница шараповой в социальных сетях

Фото: страница шараповой в социальных сетях

«Как всё начиналось и как закончилось», — подписала фото Шарапова.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Материалы по теме
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии её представляла Серена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android