«Как всё начиналось и как закончилось». Шарапова опубликовала фото с Сереной Уильямс

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с известной теннисисткой Серены Уильямс. Американка представила Марию на церемонии введения в Международный зал теннисной славы. На кадрах можно заметить скриншот телефонного разговора спортсменок, а также их встречу в Нью-Порте (США).

Фото: страница шараповой в социальных сетях

«Как всё начиналось и как закончилось», — подписала фото Шарапова.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.