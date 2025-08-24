Арина Соболенко вышла во второй круг US Open, где сыграет с Полиной Кудерметовой
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге она обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 7:5, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Ребека Масарова
Р. Масарова
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Масаровой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Во втором круге соревнований Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.
