Арина Соболенко вышла во второй круг US Open, где сыграет с Полиной Кудерметовой

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге она обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Масаровой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Во втором круге соревнований Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.