Арина Соболенко — Ребека Масарова, результат матча 24 августа, счёт 2:0, 1-й круг US Open

Арина Соболенко вышла во второй круг US Open, где сыграет с Полиной Кудерметовой
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В первом круге она обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 7:5, 6:1.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Масаровой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Во втором круге соревнований Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
