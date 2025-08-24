Скидки
Арина Соболенко, US Open: результаты на 24 августа, следующая соперница, путь до титула

Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко начала защиту титула на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат её первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Арины Соболенко на US Open — 2025:

  • первый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1.

Следующий матч Арины Соболенко на US Open — 2025:

  • второй круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия).

Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:

  • третий круг: Лейла Фернандес (Канада, 31);
  • четвёртый круг: Элисе Мертенс (Бельгия, 19);
  • 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
  • 1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);
  • финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
