Арина Соболенко, US Open: результаты на 24 августа, следующая соперница, путь до титула

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко начала защиту титула на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат её первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Арины Соболенко на US Open — 2025:

первый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1.

Следующий матч Арины Соболенко на US Open — 2025:

второй круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия).

Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:

третий круг: Лейла Фернандес (Канада, 31);

четвёртый круг: Элисе Мертенс (Бельгия, 19);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);

1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).