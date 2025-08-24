18-летняя Мбоко рассказала, как изменилась её карьера после победы в Монреале

24-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала, что изменилось в её жизни после победы на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале турнира Мбоко обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Всё произошло очень быстро, после Монреаля у меня брали много интервью, было много разговоров. Я действительно не привыкла к подобному. Тем не менее мне нравится это делать, я люблю общаться с новыми людьми, новый опыт — это часть игры и путешествия в мире тенниса. Было здорово принять участие в подобных вещах. Но в будущем есть и другие стимулы. Я хочу принять их с улыбкой, с нетерпением жду возможности открыть для них себя», — сказала Мбоко на пресс-конференции.

В Монреале Мбоко завоевала первый титул в карьере. Она попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA.