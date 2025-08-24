Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга US Open
Поделиться
В ночь с 24 августа на 25 августа в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с французом Бенжаменом Бонзи (51-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 3:30 мск.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Бонзи ведёт 2-0 по личным встречам. Он дважды побеждал Даниила как раз в первых раундах «Шлемов» — 5:7, 6:4, 6:1, 3:1, отказ на «Ролан Гаррос» — 2017 и 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 на Уимблдоне-2025.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
00:00
- 24 августа 2025
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:42
-
22:22
-
22:12
-
21:54
-
21:36
-
21:17
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:47
-
20:40
-
20:20
-
19:48
-
19:47
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:22
-
17:10