Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга US Open

В ночь с 24 августа на 25 августа в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с французом Бенжаменом Бонзи (51-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 3:30 мск.

Бонзи ведёт 2-0 по личным встречам. Он дважды побеждал Даниила как раз в первых раундах «Шлемов» — 5:7, 6:4, 6:1, 3:1, отказ на «Ролан Гаррос» — 2017 и 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 на Уимблдоне-2025.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.