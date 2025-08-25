Александра Эала стала первой филиппинкой, выигравшей матч на ТБШ
Поделиться
70-я ракетка мира Александра Эала стала первой представительницей Филиппин, выигравшей матч в основной сетке турнира «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытой Эре.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:55 МСК
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 13
|
|6
|6 11
Клара Таусон
К. Таусон
Сегодня, 24 августа, Эала вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Дании Клару Таусон (15-я в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (13:11). Во втором круге соревнований Александра Эала сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Клэр Лю (США).
US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
00:00
- 24 августа 2025
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:42
-
22:22
-
22:12
-
21:54
-
21:36
-
21:17
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:47
-
20:40
-
20:20
-
19:48
-
19:47
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:22
-
17:10