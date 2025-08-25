Скидки
Александра Эала стала первой филиппинкой, выигравшей матч на ТБШ

Комментарии

70-я ракетка мира Александра Эала стала первой представительницей Филиппин, выигравшей матч в основной сетке турнира «Большого шлема» в одиночном разряде в Открытой Эре.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:55 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 13
3 		6 6 11
         
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Сегодня, 24 августа, Эала вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Дании Клару Таусон (15-я в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (13:11). Во втором круге соревнований Александра Эала сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Клэр Лю (США).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

