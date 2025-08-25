Скидки
Адриан Маннарино — Таллон Грикспор, результат матча 25 августа 2025, счет 3:0, 1-й круг US Open

Маннарино разгромил Грикспора на старте Открытого чемпионата США — 2025
Комментарии

73-ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он разгромил голландца Таллона Грикспора. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4, 6:0.

US Open (м). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		4 0
             
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Маннарино 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Грикспора 14 эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Календарь US Open - 2025
Сетка US Open - 2025
