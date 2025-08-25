Иржи Легечка вышел во второй круг US Open, одержав победу над Чоричем
25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он обыграл хорвата Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6, 6:1.
US Open (м). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:25 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|6
|
|4
|6 5
|1
Борна Чорич
Б. Чорич
Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Легечка 13 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чорича семь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
