Иржи Легечка вышел во второй круг US Open, одержав победу над Чоричем

25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он обыграл хорвата Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Легечка 13 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чорича семь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.