Матч-центр:
Теннис

Иржи Легечка — Борна Чорич, результат матча 25 августа 2025, счет 3:1, 1-й круг US Open

Иржи Легечка вышел во второй круг US Open, одержав победу над Чоричем
25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он обыграл хорвата Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:25 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 6
6 		4 6 5 1
             
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Легечка 13 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Чорича семь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

