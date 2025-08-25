«У меня мурашки по коже пошли». Соболенко — о поддержке трибун на US Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к зрителям на корте после победы над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в первом круге US Open — 2025. Арина обыграла Ребеку со счётом 7:5, 6:1.

«Ребята, когда я выиграла сетбол, и вы меня подбадривали, у меня мурашки по коже пошли. Ваша поддержка очень много значит для меня, и огромное спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Атмосфера была просто потрясающей», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Во втором круге соревнований Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.