«У меня мурашки по коже пошли». Соболенко — о поддержке трибун на US Open
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к зрителям на корте после победы над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в первом круге US Open — 2025. Арина обыграла Ребеку со счётом 7:5, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Ребека Масарова
Р. Масарова
«Ребята, когда я выиграла сетбол, и вы меня подбадривали, у меня мурашки по коже пошли. Ваша поддержка очень много значит для меня, и огромное спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Атмосфера была просто потрясающей», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Во втором круге соревнований Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
00:59
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:41
-
00:41
-
00:32
-
00:19
-
00:00
- 24 августа 2025
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:14
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:42
-
22:22
-
22:12
-
21:54
-
21:36
-
21:17
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:47
-
20:40
-
20:20
-
19:48
-
19:47
-
19:19
-
19:00
-
19:00
-
18:56