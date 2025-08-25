«Могу сказать о ней только хорошее». Соболенко — о предстоящем матче с П. Кудерметовой
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с россиянкой Полиной Кудерметовой во втором круге Открытого чемпионата США.
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
«У нас была отличная битва в финале в Брисбене в начале этого года. Полина — отличный игрок и хорошая девушка. Могу сказать о ней только хорошее. Уверена, предстоит упорное противостояние. Очень рада, что нам выпало встретиться друг с другом», — сказала Соболенко сразу после матча на корте.
В финале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) Соболенко обыграла Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
