Соболенко — о работе с Мирным: теперь нашу команду можно назвать «Красавица и чудовище»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода во второй круг US Open — 2025 высказалась о сотрудничестве с соотечественником Максимом Мирным.

— Я заметила кого-то нового в твоей ложе. Отличный игрок в парном разряде — Макс Мирный. Его называют зверем из Беларуси.

— Теперь, наверное, нашу команду можно назвать «Красавица и чудовище». Макс Мирный — невероятный парник, настоящий демон этого разряда. Он очень умный человек и теннисист. У него была прекрасная карьера, за которую он сделал немало невероятных вещей. Чувствую, что с ним мы уже улучшили кое-какие аспекты моей игры. Надеюсь, что я смогу и дальше работать с этим чудесным специалистом, — сказала Соболенко в интервью на корте.