Елена Остапенко — Ван Сиюй, результаты матча 24 августа, счёт 2:0, 1-й круг US Open

Елена Остапенко вышла во второй круг US Open — 2025, обыграв Ван Сиюй
27-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Китая Ван Сиюй (138-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 23:20 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ван Сиюй
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Остапенко один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сиюй два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований Елена Остапенко встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Антония Ружич (Хорватия).

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
Александра Эала одолела Клару Таусон в первом круге US Open — 2025
