Елена Остапенко вышла во второй круг US Open — 2025, обыграв Ван Сиюй

27-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Китая Ван Сиюй (138-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Остапенко один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сиюй два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований Елена Остапенко встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Антония Ружич (Хорватия).