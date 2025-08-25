Елена Остапенко вышла во второй круг US Open — 2025, обыграв Ван Сиюй
27-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте соревнований она обыграла представительницу Китая Ван Сиюй (138-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 23:20 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Ван Сиюй
В. Сиюй
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Остапенко один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сиюй два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований Елена Остапенко встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Антония Ружич (Хорватия).
