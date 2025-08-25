Скидки
Аманда Анисимова отреагировала на начало сотрудничества с брендом Tiffany & Co

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала начало сотрудничества с брендом ювелирных украшений Tiffany & Co.

«Рада сотрудничать с Tiffany & Co в преддверии Открытого чемпионата США! Сейчас в их магазине представлены трофеи Открытого чемпионата США», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.

Tiffany & Co. — американская фирма по производству и торговле престижными ювелирными изделиями со штаб-квартирой на Пятой авеню в Манхэттене (Нью-Йорк, США). Название по имени основателя, американского ювелира и коммерсанта Чарлза Льюиса Тиффани, отца выдающегося художника-ювелира Луиса Комфорта Тиффани.

Новости. Теннис
