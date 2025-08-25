«Горжусь тем, что я филиппинка». Эала — после победы на старте US Open — 2025

70-я ракетка мира Александра Эала поделилась эмоциями после выхода во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Дании Клару Таусон (15-я в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (13:11).
«Это так здорово. Очень горжусь тем, что я филиппинка. У меня нет домашнего турнира, поэтому рада увидеть такое сообщество болельщиков на Открытом чемпионате США… Я так благодарна, что они помогли мне почувствовать себя как дома», — сказала Эала после матча.
Во втором круге соревнований Александра Эала сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Клэр Лю (США). US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Арина Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
