Теннис

«Горжусь тем, что я филиппинка». Эала — после победы на старте US Open — 2025

«Горжусь тем, что я филиппинка». Эала — после победы на старте US Open — 2025
Комментарии

70-я ракетка мира Александра Эала поделилась эмоциями после выхода во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Дании Клару Таусон (15-я в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (13:11).

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:55 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 13
3 		6 6 11
         
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«Это так здорово. Очень горжусь тем, что я филиппинка. У меня нет домашнего турнира, поэтому рада увидеть такое сообщество болельщиков на Открытом чемпионате США… Я так благодарна, что они помогли мне почувствовать себя как дома», — сказала Эала после матча.

Во втором круге соревнований Александра Эала сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Клэр Лю (США). US Open — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой женского турнира является Арина Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

